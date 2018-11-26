В Кемерове освоили современную технологию борьбы с варикозной болезнью

СЕГОДНЯ 05:04 2018-11-26T05:04:05+03:00

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В Кемерове местные хирурги освоили современную технологию борьбы с варикозной болезнью. Мастер-класс в Областной больнице имени Беляева провел руководитель центра флебологии Клинической больницы РАН Сергей Маркин.

Хирург продемонстрировал возможности лазерных технологий в сосудистой хирургии на примере трех операций.

Суть технологии в том, что с помощью лазера, который закреплен на тонкой струне, хирург через маленький прокол на голени входит в вену. Пораженный участок вены удаляется под местной анестезией, а реабилитация после операции длится всего сутки – это основное преимущество данного метода. Получается, что уже через два дня пациент может вернуться к нормальной жизни, а через месяц – и вовсе забыть о проведенной операции.

– Чем тяжелее степень варикозной болезни, тем меньше шансов применить щадящие и малоинвазивные технологии. Сегодня у нас есть возможность помочь пациенту на всех этапах развития болезни, – отметил заведующий отделением сосудистой хирургии Роман Султанов.