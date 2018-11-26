2018-11-26T03:46:39+03:00
Общество

В Кузбассе котенок проехал 250 километров под капотом авто

Водитель обнаружил пушистого пассажира лишь в другом районе области
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
Котенка-путешественника мужчина решил оставить у себя Фото: СоцсетиКотенка-путешественника мужчина решил оставить у себя Фото: Соцсети
Изменить размер текста:

Необычная история случилась с водителем из Кузбасса. Под капотом его автомобиля путешествовал котенок.

Суровая сибирская зима заставляет животных искать пути для выживания. Так, белый котенок, оставшись в минусовую температуру на улице, решил согреться и залез под капот припаркованного автомобиля. Водитель, вернувшись к своему транспортному средству, не заметил ничего подозрительного и отправился в дальнее путешествие – из Кемерова в Тисуль. Незваного гостя он обнаружил только тогда, когда приехал в пункт назначения.

Фото: Соцсети

Фото: Соцсети

– 250 километров котенок проехал. Из Кемерова в Тисуль. Городской он. Теперь себе придется забирать, – рассказал мужчина.

Кузбассовец обратился к землякам-водителям, чтобы они внимательнее проверяли автомобили зимой, ведь внутри может оказаться живое существо.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кемерове освоили современную технологию борьбы с варикозной болезнью
Жительница Кузбасса перепродавала украденные из магазинов продукты
Жителей Кузбасса разбудило землетрясение
Энергетики завершили восстановительные работы на ЛЭП в Кузбассе
На трассе Кемерово – Ленинск-Кузнецкий открыли движение
В Новокузнецке ветер унес часть стены торгового центра
Пассажирский автобус попал в массовое ДТП на кузбасской трассе
Синоптики рассказали о погоде в Кузбассе 26 ноября
Коммунальщики не допустили остановку котельной в Краснобродском
Кузбасских водителей просят быть внимательнее на дорогах из-за непогоды
Синоптики рассказали, где прошлой ночью в Кузбассе был самый сильный ветер
Видео: Семь машин столкнулись на Леснополянском шоссе в Кемерове
В Кузбассе перекрыли автомагистраль Кемерово – Ленинск-Кузнецкий
В Кузбассе открыли трассу Р-255 для пассажирских автобусов
Кузбасские полицейские устроили флешмоб для мам
Штормовой ветер оборвал линии электропередач на юге Кузбасса
Появилось видео момента ДТП с подростком-пешеходом в Гурьевске
Очевидцы сняли на видео, как в Кемерове ночной ветер сорвал обшивку с «Газели»
В Новокузнецке нашли пропавшего накануне подростка
Новокузнечанин едва не погиб из-за непотушенной сигареты
В Новокузнецке разыскивают подростка со шрамом над бровью
Погода в Кемерове 25 ноября: Сильные метели и штормовой ветер
В Прокопьевске при пожаре погиб мужчина
За издевательство над собакой новокузнечанин проведет три года в тюрьме
За один день шестеро кузбассовцев лишились денег из-за мошенников