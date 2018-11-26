В Кузбассе котенок проехал 250 километров под капотом авто

СЕГОДНЯ 03:46 2018-11-26T03:46:39+03:00

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Необычная история случилась с водителем из Кузбасса. Под капотом его автомобиля путешествовал котенок.

Суровая сибирская зима заставляет животных искать пути для выживания. Так, белый котенок, оставшись в минусовую температуру на улице, решил согреться и залез под капот припаркованного автомобиля. Водитель, вернувшись к своему транспортному средству, не заметил ничего подозрительного и отправился в дальнее путешествие – из Кемерова в Тисуль. Незваного гостя он обнаружил только тогда, когда приехал в пункт назначения.

Фото: Соцсети

– 250 километров котенок проехал. Из Кемерова в Тисуль. Городской он. Теперь себе придется забирать, – рассказал мужчина.

Кузбассовец обратился к землякам-водителям, чтобы они внимательнее проверяли автомобили зимой, ведь внутри может оказаться живое существо.