Кузбассовцев научили ходить по осеннему льду

СЕГОДНЯ 05:29 2018-11-26T05:29:34+03:00

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В МЧС Кузбасса рассказали местным жителям, как правильно ходить по льду и что делать, если оказались в ледяной воде.

Специалисты заявляют, что осенний лед крайне непрочен. Если ночью, скрепленный холодом, он способен выдержать нагрузку, то днем лед становится пористым и слабым, несмотря на толщину. Поэтому любителям подледного лова стоит серьезно думать о своей безопасности и следовать правилам.

Так, прежде чем сойти на лед, необходимо наметить маршрут движения и возможного возвращения на берег. Следует избегать мест, запорошенных снегом, - здесь, как правило, лед намного тоньше. Также стоит помнить, что вблизи выступающих на поверхность кустов или осоки травы вода покрывается очень тонким льдом.

- Прежде чем встать на лед, нужно убедиться в его прочности, используя для этого пешню или палку. Во время движения пешней (палкой) ударяют по льду впереди и по обе стороны от себя по несколько раз в одно и то же место. Если после второго-третьего удара вода на льду не показалась, значит, лед надежен. Передвигаться нужно, не торопясь и не отрывая ступни ног ото льда (скользящим шагом), - пояснили в ведомстве.

В МЧС также рассказали, что делать, если все же провалился под лед. Первое правило – не паниковать, не делать резких движений и стабилизировать дыхание. После этого нужно раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, придав телу горизонтальное положение по направлению течения. Далее попытаться осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, а потом и другую ноги на лед. Если лед выдержал, перекатываясь, необходимо медленно ползти к берегу – в ту сторону, откуда вы пришли.