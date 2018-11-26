Ночью в Кемерове загорелся девятиэтажный дом

СЕГОДНЯ 06:08 2018-11-26T06:08:53+03:00

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В Кемерове ночью загорелся девятиэтажный дом на проспекте Ленина. Возгорание произошло на лестничной клетке.

В понедельник, 26 ноября, в 2.52 в МЧС поступил сигнал о пожаре в девятиэтажном доме на проспекте Ленина. На место незамедлительно выехали спасатели.

– На момент прибытия первого подразделения внешние признаки отсутствовали. В результате в подъезде на лестничной клетке между четвертым и пятым этажами обгорели мебель и вещи на площади четыре квадратных метра, оплавился оконный блок, – рассказали в ГУ МЧС по Кемеровской области. – По предварительным данным, причиной возгорания стали прочие причины, связанные с неосторожным обращением с огнем.