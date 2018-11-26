Авиарейсы Новокузнецк – Москва задержали на 16 часов из-за непогоды

СЕГОДНЯ 06:56 2018-11-26T06:56:26+03:00

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На выходных новокузнечане не смогли вовремя улететь в Москву из-за непогоды. Рейсы задержали более чем на 16 часов.

Так, первый рейс из Новокузнецка до Москвы с прибытием в аэропорт Домодедово должен был вылететь в 06.35 25 ноября, однако покинул воздушную гавань южной столицы Кузбасса только в 23.04. Второй рейс с временем отправления 08.05 вылетел только в 00.44.

Как пояснили «Комсомольской правде» в справочной аэропорта, задержка вылетов произошла из-за сильной метели. В организации уточнили, что утром 26 ноября все самолеты ушли по расписанию.

В кемеровском аэропорту сообщили, что никаких сбоев в работе воздушной гавани на прошедших выходных не было.