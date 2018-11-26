В Кузбассе овчарка покусала семилетнего мальчика

СЕГОДНЯ 07:41 2018-11-26T07:41:10+03:00

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В Междуреченске во дворе дома овчарка покусала семилетнего мальчика. Владельца собаки обязали выплатить 30 тысяч рублей ребенку.

Как рассказали в областной прокуратуре, в августе 2018 года мужчина выгуливал во дворе дома овчарку без намордника. В какой-то момент собака вырвалась и укусила семилетнего ребенка. Мальчика доставили в больницу с рваной раной ноги, ему потребовалась срочная операция.

– Неделю пострадавший находился на стационарном лечении. В связи с травмой мама была вынуждена обратиться за психологической помощью для сына. Согласно заключению эксперта травма, причиненная мальчику, квалифицируется как легкий вред здоровью, – отметили в прокуратуре.

После случившегося прокурор подал в суд исковое заявление о компенсации морального вреда. Суд обязал выплатить ребенку 30 тысяч рублей в качестве компенсации.