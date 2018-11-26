Стал известен телефон телефонных мошенников, обманувших шестерых кузбассовцев

СЕГОДНЯ 08:44 2018-11-26T08:44:11+03:00

За один день они похитили с банковских карт кузбассовцев 400 тысяч рублей

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Стал известен телефон аферистов, которые в пятницу, 23 ноября, массово атаковали держателей банковских карт в Кузбассе. За один день пострадало сразу шесть человек – это жители Кемерова, Белова, Новокузнецка, Мариинского и Крапивинского районов.

Схема, которую использовали мошенники не новая: они представлялись сотрудниками банков и говорили, что счета держателя карты был попытка снятия денежных средств. Чтобы заблокировать «неправомерные операции» злоумышленники просили людей назвать реквизиты карты. Общая сумма причиненного кузбассовцам ущерба составила 400 тысяч рублей.

Как сообщил "Правоохранительный портал Кузбасса", всем пострадавшим звонили с номера 8-800-511-9741. Сейчас сотрудники уголовного розыска проводят комплекс оперативно-розыскных и специальных технических мероприятий, направленных на установление подозреваемых. Также проводится доследственная проверка.