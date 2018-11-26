За сутки почти 200 кемеровчан пожаловались на уборку дорог

СЕГОДНЯ 09:37 2018-11-26T09:37:18+03:00

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В Кемерове за последние сутки почти 200 горожан пожаловались на плохую уборку дорог. Все обращения приняты в работу.

Как рассказали в администрации Кемерова, за сутки на телефон «горячей линии» Кемдора поступило 174 обращения горожан. Все сигналы о неудовлетворительном состоянии дорог и тротуаров зарегистрированы и приняты в работу для оперативной очистки.

В понедельник в дневную смену работают 21 КамАЗ, оборудованный плугами, щетками и пескоразбрасывателями, 24 трактора, 27 погрузчиков, 12 роторов, 29 самосвалов и другая снегоочистительная техника. Основные работы ведутся на главных городских магистралях – проспектах Ленина, Октябрьском, Шахтеров, Притомском, Логовом шоссе, улицах Нахимова, Сибиряков-Гвардейцев, Автозаводской, Радищева, 40 лет Октября, легковой автодороге в Кировский район. Также специалисты работают в частном секторе заводского района, жилых районах Кедровка, Промышленновский, Ягуновский и Пионер.

Дорожники обращаются к кемеровским водителям с просьбой соблюдать требования дорожных знаков «Стоянка запрещена» и табличек «Время действия» на участках улично-дорожной сети – припаркованные автомобили-нарушители мешают работе техники, они будут перемещены на штрафстоянку.