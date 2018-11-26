Стало плохо: Пожилая кемеровчанка больше суток пролежала на полу в квартире

СЕГОДНЯ 09:55 2018-11-26T09:55:49+03:00

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В Кемерове пожилая женщина пролежала на полу своей квартиры больше суток. Пенсионерке стало плохо, и она упала, а подняться самостоятельно не смогла.

Сигнал от родственников женщины поступил в «Кемеровскую службу спасения» в 09.30 25 ноября. Они сообщили, что бабушка долгое время не выходит на связь.

Прибывший по указанному адресу экипаж спасателей открыл входную дверь с помощью специального инструмента. В комнате на полу лежала женщина. Пенсионерка рассказала, что ей внезапно стало плохо, она упала на пол, а встать самостоятельно уже не смогла. Кемеровчанку госпитализировали.

Всего за прошедшие выходные специалисты «Кемеровской службы спасения» выезжали на 23 обращения горожан.