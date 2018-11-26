Жители Кузбасса стали больше пить

СЕГОДНЯ 10:42 2018-11-26T10:42:25+03:00

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Федеральный проект «Трезвая Россия» составил рейтинг трезвости регионов России – 2018. Кузбасс занял 65-е место из 85-ти.

При составлении рейтинга территории оценивались по шести критериям: число умерших от отравления алкоголем; количество больных, состоящих на учете с диагнозом алкоголизм; число преступлений, совершенных в состоянии опьянения; региональный объем проданного алкоголя; сила антиалкогольного законодательства, а также нарушения, связанные с незаконным производством алкоголя. Каждому региону присуждается определенный балл, и чем он ниже, тем благополучнее ситуация. Для сравнения, по данным того же исследования, в 2017 году Кемеровская область располагалась на 55-ом месте.

Сегодня в пятерке регионов трезвенников находятся кавказские республики: Чечня, Ингушетия, Дагестан, Карачаево-Черкессия, Кабардино-Балкария. Пять самых пьющих регионов – республика Карелия, Сахалинская область, Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Чукотка.