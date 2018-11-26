2018-11-26T10:45:30+03:00
Происшествия

Четверо кузбассовцев инсценировали аварию ради страховых выплат

Теперь их будут судить за мошенничество
Ирина АВТУШКО
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В Новокузнецке четверо местных жителей придумали свой способ заработать – они решили инсценировать дорожную аварию, чтобы потом получить денежные выплаты по полису ОСАГО.

Ради своей цели мужчины приехали в Мыски, где сообщили местным сотрудникам ГИБДД о произошедшем столкновении автомобилей ВАЗ-2109 и «Lexus».

-Участники автоаварии рассказали, что водитель отечественной машины отвлекся на телефонный разговор, в результате чего допустил столкновение с ехавшей впереди иномаркой, - пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области - Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД обратили внимание на то, что характер повреждений, имевшихся на автомобилях, не совпадал со схемой ДТП. Кроме того, на месте, где якобы столкнулись транспортные средства, не было обнаружено остатков от фар, осыпи грязи или обломков.

Участников происшествия доставили в отдел полиции, где они сознались в том, что подстроили аварию ради получения 30 тысяч рублей страховки. Против мужчин было возбуждено уголовное дело, которое в настоящее время направлено в суд.

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