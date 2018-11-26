В Кузбассе мужчины до смерти избили собутыльника из-за спрятанной закуски
В Кузбассе двое местных жителей избили до смерти своего знакомого, вместе с которым распивали спиртное. Поводом стала спрятанная собутыльником закуска.
Инцидент произошел в июле в городе Гурьевске. Местные жители обнаружили на берегу реки тело мужчины с признаками насильственной смерти. Вскоре следователи установили личность погибшего, а также его знакомых, с которыми мужчина несколько дней распивал спиртное. Собутыльники не стали отрицать свою причастность к смерти приятеля.
Мужчины рассказали, что во время застолья их друг спрятал закуску, что и стало поводом для драки. После мужчины продолжили вместе распивать спиртное, а через несколько дней побитый друг скончался. Тогда 31-летний и 33-летний ранее судимый мужчины договорились спрятать тело – они перенесли труп на берег реки, сообщили в СУ СК по Кемеровской области.
Уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, было передано в суд.