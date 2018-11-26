2018-11-26T12:33:07+03:00
Общество

Из Кузбасса планируют запустить прямые рейсы до Китая

Инициативу предложил Сергей Цивилев
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Из Кузбасса планируют запустить прямые рейсы в КитайИз Кузбасса планируют запустить прямые рейсы в КитайФото: Алина НИЗАМОВА
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В скором времени из Кузбасса могут запустить прямые авиарейсы до Китая. С инициативой выступил губернатор Сергей Цивилев, который прибыл в понедельник в Шанхай.

«Нужны прямые рейсы! Это интересно и бизнесу, и туристам», – цитирует Цивилева один из Telegram-каналов.

Губернатор отметил, что на сегодняшний день добираться в соседний, по сути, Китай крайне неудобно и долго – через Новосибирск и Москву. Поэтому ситуацию необходимо менять.

Однако официальных сообщений о сроках реализации данной инициативы пока не последовало.

Напомним, что ранее Сергей Цивилев предложил наладить вечернее сообщение между Кузбассом и Москвой, однако, не пролетав и трех недель, от полетов отказались две авиакомпании. Впрочем, губернатор пообещал, что сохранит вечерние рейсы Кемерово – Москва.

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– Сейчас все 156 мест мы предлагаем как эконом-класс. Но через два месяца появится возможность приобретать бизнес-класс. Рейс из Кемерова будет осуществляться еженедельно по вторникам, с сентября мы перейдем на другое расписание, – сообщил коммерческий директор турфирмы «Жемчужная река» Евгений Косинков. (подробности)

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