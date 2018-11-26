2018-11-26T13:36:22+03:00
Общество

Кузбассовцы смогут провериться на рак без предварительной записи

Обследование включено в программу диспансеризации
Ирина АВТУШКО
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С 2018 года Кузбассовцы могут пройти обследование на онкозаболевания без предварительной записи. Это станет возможным в рамках программы диспансеризации. Онко-скриннинг включает в себя маммографию, мазок из шейки матки, анализы на выявление рака предстательной железы и онкопатологий кишечника

В день обращения пациента осмотрят на предмет наличия или отсутствия видимых форм злокачественных новообразований, а также предложат заполнить анкету о состоянии здоровья, проведут антропометрию, измерение внутриглазного давления, ЭКГ, возьмут кровь на лабораторное исследование. Женщин осмотрит акушерка, маммолог и терапевт.

Благодаря работе отделения медицинской профилактики Кемеровской городской клинической поликлиники № 20 диспансеризация проходит в одно-два посещения вместо привычных 3-5 дней.

-В Кемеровской области в рамках диспансеризации за 9 месяцев 2018 года впервые выявлено более 1 200 случаев злокачественных новообразований. Увеличилось количество случаев выявления рака на ранней стадии, что однозначно свидетельствует об эффективности проводимых мероприятий, — отметила главный областной специалист по медпрофилактике Ирина Полянская.

По данным департамента охраны здоровья населения Кемеровской области, в 2018 году диспансеризацию должны пройти свыше 350 тысяч кузбассовцев. На данный момент 79 процентов населения от этого числа уже обследовались.

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