2018-11-26T14:01:54+03:00
Происшествия

Житель Мысков избил сожительницу до смерти из-за желания уйти из дома

Мужчина сам вызвал полицию, но умолчал об избиении
Екатерина БОРМОТОВА
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В Мысках местный житель избил свою сожительницу до смерти. Женщина обругала гражданского мужа нецензурной бранью и захотела уйти из дома.

Инцидент произошел в июле. По версии следствия, 46-летний житель Мысков разозлился на сожительницу, которая обругала его нецензурной бранью и захотела уйти из дома. Мужчина, будучи пьяным, избил женщину до смерти. После этого он вызвал полицию, однако изначально умолчал, что избил гражданскую жену.

- После того, как было установлено, что причиной смерти потерпевшей стала закрытая травма живота с разрывом внутренних органов, мужчина признался и рассказал про избиение сожительницы. Со следствием он сотрудничал, вину признал, - сообщили в СУ СК по Кемеровской области.

В ведомстве отметили, что на тот момент в отношении мужчины расследовалось уголовное дело за дорожно-транспортное происшествие. На время следствия он был взят под стражу. Уголовное дело передано в суд.

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