2018-11-26T14:24:12+03:00
Происшествия

Кузбасский Тони Монтана прятал наркотики в общественных туалетах

Драгдиллер лишился свободы на 8,5 лет
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Кемеровчанин взял звучный интернет-ник – Тони Монтана. Именно под этим именем он общался с потенциальными покупателями и занимался распространением наркотиков.

В июне 2017 года сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали четверых участников группы наркоторговцев. Одним из организаторов группы оказался мужчина, которого наркоторговцы знали под интернет-ником как Тони Монтана. Он, подобно киноперсонажу, пытался создать сеть по сбыту наркотиков. Он привозил в город оптовые партии запрещенных веществ, затем фасовал их на дозы и оставлял своим подельникам в тайниках в общественных туалетах – в том числе и в торговых центрах.

- После сбора доказательственной базы уголовное дело в отношении организатора группы было направлено в суд, который признал «Тони Монтана» виновным в торговле наркотиками и приговорил его к восьми годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровсокй области. - В настоящее время в суде рассматривается уголовное дело в отношении еще троих участников организованной группы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Мысков избил сожительницу до смерти из-за желания уйти из дома
Кузбассовцы смогут провериться на рак без предварительной записи
Из Кузбасса планируют запустить прямые рейсы до Китая
В Кузбассе мужчины до смерти избили собутыльника из-за спрятанной закуски
Четверо кузбассовцев инсценировали аварию ради страховых выплат
Жители Кузбасса стали больше пить
Стало плохо: Пожилая кемеровчанка больше суток пролежала на полу в квартире
За сутки почти 200 кемеровчан пожаловались на уборку дорог
Стал известен телефон телефонных мошенников, обманувших шестерых кузбассовцев
В Кузбассе овчарка покусала семилетнего мальчика
Авиарейсы Новокузнецк – Москва задержали на 16 часов из-за непогоды
Ночью в Кемерове загорелся девятиэтажный дом
Кузбассовцев научили ходить по осеннему льду
В Кемерове освоили современную технологию борьбы с варикозной болезнью
Жительница Кузбасса перепродавала украденные из магазинов продукты
В Кузбассе котенок проехал 250 километров под капотом авто
Жителей Кузбасса разбудило землетрясение
Энергетики завершили восстановительные работы на ЛЭП в Кузбассе
На трассе Кемерово – Ленинск-Кузнецкий открыли движение