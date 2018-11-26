Кузбасский Тони Монтана прятал наркотики в общественных туалетах

СЕГОДНЯ 14:24 2018-11-26T14:24:12+03:00

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Кемеровчанин взял звучный интернет-ник – Тони Монтана. Именно под этим именем он общался с потенциальными покупателями и занимался распространением наркотиков.

В июне 2017 года сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали четверых участников группы наркоторговцев. Одним из организаторов группы оказался мужчина, которого наркоторговцы знали под интернет-ником как Тони Монтана. Он, подобно киноперсонажу, пытался создать сеть по сбыту наркотиков. Он привозил в город оптовые партии запрещенных веществ, затем фасовал их на дозы и оставлял своим подельникам в тайниках в общественных туалетах – в том числе и в торговых центрах.

- После сбора доказательственной базы уголовное дело в отношении организатора группы было направлено в суд, который признал «Тони Монтана» виновным в торговле наркотиками и приговорил его к восьми годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровсокй области. - В настоящее время в суде рассматривается уголовное дело в отношении еще троих участников организованной группы.