2018-11-26T17:24:16+03:00
Общество

В Кузбассе в День матери родился 61 ребенок

Больше всего детей появилось в Кемерове
Кирилл ЧАЩИН
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Кузбассе в День матери на свет появился 61 ребенок: 31 мальчик и 30 девочек. Все родившие в этот день женщины получат материальную помощь.

25 ноября в Кемерове на свет появились 23 ребенка. В Новокузнецке родилось 11 детей, в том числе одна двойня. Еще шест малышей родились в Прокопьевске. В Междуреченске, Осинниках, Анжеро-Судженске и Гурьевском районе родилось по двое детей. Еще по одному ребенку появилось в Березовском, Мысках, Чебулинском и Топкинском районах.

– В День матери в Кузбассе была объявлена акция «Родился ребенок», в рамках которой все женщины, родившие детей в этот день, получат материальную помощь на неотложные нужды и памятный медальон «Рожденному на Земле Кузнецкой», – отметили в администрации Кемеровской области.

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