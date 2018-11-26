2018-11-26T18:33:37+03:00
Происшествия

Житель Кемерова отдал мошенникам 130 тысяч рублей

Пенсионера запугали выдуманной болезнью
Кирилл ЧАЩИН
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Житель Кемерова отдал мошенникам 130 тысяч рублей, поверив в выдуманную болезнь. Полицейские ищут аферистов.

На телефон 70-летнему горожанину позвонил неизвестный мужчина и спросил, где пенсионер недавно сдавал кровь. Тот ответил, что в поликлинике по месту жительства. Тогда собеседник рассказал, что у мужчины якобы очень плохие результаты анализов и врачи нашли у него смертельную болезнь.

– Собеседник убедил кемеровчанина, что от такой редкой болезни может помочь только уникальное лекарство, которое нужно срочно приобрести в экспериментальной московской клинике, – рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

По верив в смертельную болезнь, мужчина перевел на продиктованный номер счета 130 тысяч рублей. Однако после того, как он не получил препарат, обратился в полицию.

Стражи порядка выяснили, что мошенник звонил с мобильного телефона, зарегистрированного в Москве. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейские ищут афериста.

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