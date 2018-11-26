В Кемерове у машины скорой помощи на ходу отлетело колесо

СЕГОДНЯ 18:59 2018-11-26T18:59:28+03:00

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В понедельник вечером в Кемерове у автомобиля скорой помощи на ходу отлетело колесо. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы.

«У кареты скорой помощи отвалилось колесо во время движения», – сообщили пользователи Сети.

По словам очевидцев, инцидент произошел вечером на Октябрьском проспекте. После того, как у автомобиля отлетело заднее колесо, водитель «Газели» остановился и пошел за ним. В соцсети появилась фотография стоящей на обочине «скорой» без заднего левого колеса. Большинство пользователей отметили, что такие автомобили давно пора списать и заменить новыми.

«С учетом того, что у машин СМП срок год за три, она уже всех пережила и все равно продолжает спасать ваших ребятишек, а новых машин, к сожалению, если и приходит, то очень мало», – написал Илья Ковтуненко.