2018-11-26T18:59:28+03:00
Общество

В Кемерове у машины скорой помощи на ходу отлетело колесо

Фотографию медицинского авто обсуждают в соцсетях
Кирилл ЧАЩИН
Поделиться:
Фото: "Регион-42"/"ВКонтакте"Фото: "Регион-42"/"ВКонтакте"
Изменить размер текста:

В понедельник вечером в Кемерове у автомобиля скорой помощи на ходу отлетело колесо. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы.

«У кареты скорой помощи отвалилось колесо во время движения», – сообщили пользователи Сети.

По словам очевидцев, инцидент произошел вечером на Октябрьском проспекте. После того, как у автомобиля отлетело заднее колесо, водитель «Газели» остановился и пошел за ним. В соцсети появилась фотография стоящей на обочине «скорой» без заднего левого колеса. Большинство пользователей отметили, что такие автомобили давно пора списать и заменить новыми.

«С учетом того, что у машин СМП срок год за три, она уже всех пережила и все равно продолжает спасать ваших ребятишек, а новых машин, к сожалению, если и приходит, то очень мало», – написал Илья Ковтуненко.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Кемерова отдал мошенникам 130 тысяч рублей
В Кузбассе в День матери родился 61 ребенок
Кузбасский Тони Монтана прятал наркотики в общественных туалетах
Житель Мысков избил сожительницу до смерти из-за желания уйти из дома
Кузбассовцы смогут провериться на рак без предварительной записи
Из Кузбасса планируют запустить прямые рейсы до Китая
В Кузбассе мужчины до смерти избили собутыльника из-за спрятанной закуски
Четверо кузбассовцев инсценировали аварию ради страховых выплат
Жители Кузбасса стали больше пить
Стало плохо: Пожилая кемеровчанка больше суток пролежала на полу в квартире
За сутки почти 200 кемеровчан пожаловались на уборку дорог
Стал известен телефон телефонных мошенников, обманувших шестерых кузбассовцев
В Кузбассе овчарка покусала семилетнего мальчика
Авиарейсы Новокузнецк – Москва задержали на 16 часов из-за непогоды
Ночью в Кемерове загорелся девятиэтажный дом
Кузбассовцев научили ходить по осеннему льду
В Кемерове освоили современную технологию борьбы с варикозной болезнью
Жительница Кузбасса перепродавала украденные из магазинов продукты
В Кузбассе котенок проехал 250 километров под капотом авто
Жителей Кузбасса разбудило землетрясение
Энергетики завершили восстановительные работы на ЛЭП в Кузбассе
На трассе Кемерово – Ленинск-Кузнецкий открыли движение