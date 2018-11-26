2018-11-26T19:44:26+03:00
Происшествия

В Кузбассе женщина за рулем легковушки сбила подростка

Школьника доставили в больницу
Кирилл ЧАЩИН
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Кадр: "ВКонтакте"Кадр: "ВКонтакте"
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В понедельник городе Полысаево женщина за рулем Lada Kalina сбила 13-летнего подростка. Ребенок находится в больнице.

Днем 26 ноября 54-летняя женщина за рулем автомобиля Lada Kalina не заметила подростка и сбила его, когда он переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Кадры с месте ДТП в соцсети опубликовали очевидцы. На них видно, как сбитый пешеход лежит рядом с машиной, а вокруг него столпились люди. После аварии 13-летнего пострадавшего госпитализировали. Как пишут пользователи Сети, подросток получил перелом ключицы.

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