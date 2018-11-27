2018-11-27T05:05:10+03:00
Общество

В Кузбассе священник стал замом мэра

Кадровые перестановки произошли в Гурьевске
Кирилл ЧАЩИН
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Александр Галевич. Фото: сайт храма Святой Троицы ГурьевскаАлександр Галевич. Фото: сайт храма Святой Троицы Гурьевска
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В городе Гурьевск действующий священник Александр Галевич стал заместителем мэра. Ранее он был настоятелем храма Святой Троицы Гурьевска.

Как отметили в Кузбасской митрополии, Александр Галевич оставил священнослужение, но при этом остался священником. Перед уходом в администрацию Гурьевска было принято решение о почислении настоятеля храма Святой Троицы за штат.

Жители города с одобрением восприняли переход батюшки в администрацию, так как он многое сделал во благо горожан и заслужил уважение. Например, Александр Галевич расчистил источник Матроны Московской и привел его в порядок.

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