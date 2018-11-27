2018-11-27T06:00:18+03:00
Происшествия

Кемеровчанин без страховки гулял по крыше многоэтажки

Отчаянного гражданина очевидцы сняли на видео
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: кадр видео очевидцаФото: кадр видео очевидца
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Обеспокоенная кемеровчанка Марина Кондратьева прислала в редакцию «Комсомольской правды» видео. На его кадрах зафиксирован отчаянный мужчина, гуляющий по крыше многоэтажки.

Очевидеца рассказала, что заметила странное движение на крыше соседнего дома. Она присмотрелась и увидела, что прямо по заснеженной крыше без страховки ходит мужчина. Он то передвигался по коньку, то спускался к самому краю и что-то там делал. Причем иногда было ощущение, что еще чуть-чуть- и мужчина упадет вниз.

Кемеровчанин гуляет по крыше без страховки.Видео: Марина Кондратьева

- Он там крышу ремонтировать вздумал, судя по всему. Но почему без страховки? – удивлена женщина. – Ведь сейчас зима, снег, лед, крыша скользкая, наверняка. А он прямо по краю ходит без страховки!

Марина Кондратьева переживает, что мужчина может случайно упасть и просит управляющую компанию обратить внимание на то, чтобы рабочие соблюдали технику безопасности.

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