Кемеровчанин без страховки гулял по крыше многоэтажки

СЕГОДНЯ 06:00 2018-11-27T06:00:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Обеспокоенная кемеровчанка Марина Кондратьева прислала в редакцию «Комсомольской правды» видео. На его кадрах зафиксирован отчаянный мужчина, гуляющий по крыше многоэтажки.

Очевидеца рассказала, что заметила странное движение на крыше соседнего дома. Она присмотрелась и увидела, что прямо по заснеженной крыше без страховки ходит мужчина. Он то передвигался по коньку, то спускался к самому краю и что-то там делал. Причем иногда было ощущение, что еще чуть-чуть- и мужчина упадет вниз.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/679542" frameborder="0"></iframe> Кемеровчанин гуляет по крыше без страховки.Видео: Марина Кондратьева

- Он там крышу ремонтировать вздумал, судя по всему. Но почему без страховки? – удивлена женщина. – Ведь сейчас зима, снег, лед, крыша скользкая, наверняка. А он прямо по краю ходит без страховки!

Марина Кондратьева переживает, что мужчина может случайно упасть и просит управляющую компанию обратить внимание на то, чтобы рабочие соблюдали технику безопасности.