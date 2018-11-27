Власти Прокопьевска объяснили появление медвежонка на улицах города

СЕГОДНЯ 07:06 2018-11-27T07:39:48+03:00

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Гулявший 24 ноября по улицам Прокопьевска мужчина с медвежонком на поводке наделал шума не только в Прокопьевске, но и в Кузбассе, и далеко за его пределами. Откуда же взялся хозяин тайги – пусть и маленький – на улицах города?

С вопросом, что делал медвежонок на поводке неподалеку от жилых домов, мы обратились в пресс-службу администрации города Прокопьевска. Как оказалось, это не домашнее животное, и, вопреки слухам, не содержится ни в каком гараже.

- По имеющейся у нас информации, циркового медвежонка выгуливал или дрессировщик, или смотритель одного из московских цирков, - пояснили в пресс-службе. - Этот цирк планировал на территории Прокопьевска давать представления в декабре. Они направили запрос в городскую администрацию, чтобы получить разрешение. А вот по какой причине они выгуливали медвежонка невдалеке от жилого массива – в этом, надеемся, разберутся правоохранители.