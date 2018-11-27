Двое кузбассовцев вызваны в сборную России по хоккею с мячом
Двое хоккеистов кемеровского «Кузбасса» пополнили ряды национальной сборной страны перед предстоящим «Турниром четырех наций», который пройдет в Швеции.
Тренерский штаб включил в состав команды вратаря Сергея Морозова и нападающего Владимира Каланчина. Кстати, Сергей Морозов уже выступал за сборную страны на победном для нашей команды турнире на призы правительства РФ-2008 и на чемпионате мира-2009 в Швеции, где россияне заняли второе место.
Игры пройдут в шведском Реттвике с 7 до 9 декабря. Первым соперником сборной России в пятницу 7 декабря станет команда Норвегии, 8 декабря подопечным Михаила Юрьева предстоит сразиться со шведами, а заключительная встреча будет проведена со сборной Финляндии.