Двое кузбассовцев вызваны в сборную России по хоккею с мячом

СЕГОДНЯ 07:13 2018-11-27T07:13:55+03:00

Они сыграют в «Турнире четырех наций» в Швеции

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Двое хоккеистов кемеровского «Кузбасса» пополнили ряды национальной сборной страны перед предстоящим «Турниром четырех наций», который пройдет в Швеции.

Тренерский штаб включил в состав команды вратаря Сергея Морозова и нападающего Владимира Каланчина. Кстати, Сергей Морозов уже выступал за сборную страны на победном для нашей команды турнире на призы правительства РФ-2008 и на чемпионате мира-2009 в Швеции, где россияне заняли второе место.

Игры пройдут в шведском Реттвике с 7 до 9 декабря. Первым соперником сборной России в пятницу 7 декабря станет команда Норвегии, 8 декабря подопечным Михаила Юрьева предстоит сразиться со шведами, а заключительная встреча будет проведена со сборной Финляндии.