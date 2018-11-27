В детской больнице Новокузнецка появилось новое офтальмологическое оборудование

СЕГОДНЯ 07:54 2018-11-27T07:54:26+03:00

На его покупку потратили около 15 миллионов рублей

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В Новокузнецкой детской больнице № 4 установили новое высокоэффективное офтальмологическое оборудование.

Новое обрудование для детского больницы №4 приобретено в рамках целевой программы «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Кемеровской области». в общей сложности на его приобретение направлено около 15 миллионов рублей.

В учреждении отмечают, что ретинальная камера необходима для диагностики заболевания, которое является основной причиной детского слабовидения и слепоты. Аппарат позволяет получать качественные цифровые снимки и проводить мониторинг заболевания, определять остаточную активность в опухолях и рубцах, распознавать кровоизлияния в сетчатку и др.

На данный момент аппарат на данный момент является единственным диагностическим инструментом, обеспечивающим высочайший уровень точности и достоверности исследований.