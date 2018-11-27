Плохо накормили: после жалобы новокузнечанки в городе закрыли столовую

СЕГОДНЯ 08:22 2018-11-27T08:22:19+03:00

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Жительница города Новокузнецка пожаловалась в Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области на то, что в одной из столовых подают блюда плохого качества.

Специалисты Роспотребнадзора провели проверку и установили, что столовая действительно работает с нарушениями. Так, сырые продукты хранились рядом с готовыми, все процессы проводились в одном помещении, а режимы обработки кухонной посуды оказались нарушены. Более того, не все работники предприятия соблюдали правила личной гигиены, а у некоторых из них не был пройден медосмотр.

Все эти нарушения несли угрозу здоровью и жизни горожан. Именно поэтому специалисты регионального Управления федеральной службы судебных приставов по решению суда опечатали инвентарь и помещение пункта общественного питания. Деятельность столовой приостановлена на 15 суток – именно столько времени суд дал на устранение всех нарушений.