ВТБ повысил ставки по вкладам для действующих клиентов

СЕГОДНЯ 09:25 2018-11-27T09:25:42+03:00

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Предложение доступно для клиентов, уже оформивших депозит в ВТБ и желающих разместить дополнительные средства на счетах банка.

Также улучшены условия по всей базовой линейке вкладов: в массовой рознице - на 0,6 п.п., в сегменте «Привилегия» - на 0,8 п.п., по промо - вкладу «Максимум» - на 0,2 п.п. Минимальная сумма по вкладам – 30 тысяч рублей. Начисленные проценты выплачиваются на мастер-счет или капитализируются по выбору вкладчика. Все продукты базовой линейки бессрочные, закрыть их можно в любой момент. Предложение по промо-вкладу действует до 31 декабря 2018 г. Размещенные на счете средства (до 1,4 млн руб.) застрахованы АСВ.

- Наши новые предложения по депозитам являются одними из лучших на рынке и позволяют выбрать максимально комфортные условия персонально для каждого вкладчика со стабильным доходом на протяжении нескольких лет, - отмечает Юлия Деменюк, старший вице-президент, заместитель руководителя департамента розничных продуктов ВТБ.

Подробнее на сайте ВТБ.

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