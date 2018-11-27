2018-11-27T09:25:42+03:00
Бизнес-новости Кемерова

ВТБ повысил ставки по вкладам для действующих клиентов

С 23 ноября ВТБ предлагает своим клиентам новый вклад «Лояльный» со ставкой 7,5 процентов
Яков КРЫМСКИЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Предложение доступно для клиентов, уже оформивших депозит в ВТБ и желающих разместить дополнительные средства на счетах банка.

Также улучшены условия по всей базовой линейке вкладов: в массовой рознице - на 0,6 п.п., в сегменте «Привилегия» - на 0,8 п.п., по промо - вкладу «Максимум» - на 0,2 п.п. Минимальная сумма по вкладам – 30 тысяч рублей. Начисленные проценты выплачиваются на мастер-счет или капитализируются по выбору вкладчика. Все продукты базовой линейки бессрочные, закрыть их можно в любой момент. Предложение по промо-вкладу действует до 31 декабря 2018 г. Размещенные на счете средства (до 1,4 млн руб.) застрахованы АСВ.

- Наши новые предложения по депозитам являются одними из лучших на рынке и позволяют выбрать максимально комфортные условия персонально для каждого вкладчика со стабильным доходом на протяжении нескольких лет, - отмечает Юлия Деменюк, старший вице-президент, заместитель руководителя департамента розничных продуктов ВТБ.

Подробнее на сайте ВТБ.

Реклама

.

.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Кузбасса украл Тайсона
В кузбасской полиции прокомментировали прогулку медвежонка по Прокопьевску
В Кемерове собаки от избытка чувств заблокировали двери двух квартир
Мэр Кемерово Илья Середюк вручил студентам муниципальные стипендии
В Кузбассе заблокировали очередные сайты о продаже наркотиков
Плохо накормили: после жалобы новокузнечанки в городе закрыли столовую
В детской больнице Новокузнецка появилось новое офтальмологическое оборудование
Двое кузбассовцев вызваны в сборную России по хоккею с мячом
Власти Прокопьевска объяснили появление медвежонка на улицах города
В Шерегеше от ветра пострадало кафе «Небо»
Кемеровчанин без страховки гулял по крыше многоэтажки
В Кузбассе священник стал замом мэра
В Кемерове на проспекте Ленина образовалась пробка
В Кузбассе женщина за рулем легковушки сбила подростка
В Кемерове у машины скорой помощи на ходу отлетело колесо
Житель Кемерова отдал мошенникам 130 тысяч рублей
В Кузбассе в День матери родился 61 ребенок