2018-11-27T08:54:43+03:00
Общество

В Кузбассе заблокировали очередные сайты о продаже наркотиков

За распространение подобной информации предусмотрено уголовное наказание
Ирина АВТУШКО
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Специалисты Кемеровской транспортной прокуратуры во время мониторинга Интернета выявили сайты, содержащие рекламу наркотических веществ на территории страны.

Информацию о сайтах, которые содержат рекламу наркотических веществ, сотрудники ведомства передали в Центральный районный суд города Кемерово с исками о признании вышеуказанной информации запрещенной к распространению

-Исковые требования Кемеровского транспортного прокурора удовлетворены в полном объеме, решения суда вступили в законную силу, - рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. - Они направлены судом в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций для добавления Интернет-ресурсов в Единый реестр доменных имен, содержащих информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено,

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