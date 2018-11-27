2018-11-27T09:14:40+03:00
Общество

Мэр Кемерово Илья Середюк вручил студентам муниципальные стипендии

Ее размер составляет 5000 рублей
Ирина АВТУШКО
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Фото: пресс-служба администрации города КемеровоФото: пресс-служба администрации города Кемерово
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В Кемерове подведены итоги конкурса среди студентов на соискание муниципальной стипендии. В нем принимали участие 1500 студентов из шести учреждений высшего и 14 учреждений профессионального образования. Он является значимой событийной площадкой, где молодые люди, помимо достижений в учебе, могут продемонстрировать лидерские качества и организаторские способности.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, на первом этапе оценивались заявки участников и самопрезентации, оформленные в виде фильмов и слайд-шоу. На втором этапе конкурсанты написали диктант, в котором жюри оценили грамотность кемеровской молодежи. В финальном третьем этапе ребята показывали свои лидерские качества и ораторские таланты в интеллектуальной игре и форсайт-сессии.

Из полутора тысяч участников до финальной стадии конкурса дошли 150 человек, а победителями стали 52 из них. Стипендию студентам, размер которой составляет 5000 рублей, лично вручил глава города Илья Середюк.

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