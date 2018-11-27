В кузбасской полиции прокомментировали прогулку медвежонка по Прокопьевску

СЕГОДНЯ 10:53 2018-11-27T10:53:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Историей с прогулкой медведя по Прокопьевску заинтересовались сотрудники правоохранительных органов. Они уже установили владельца медвежонка.

Накануне один из жителей Кузбасса опубликовал видео, на кадрах которого запечатлена прогулка медвежонка. Тот важно вышагивал на поводке рядом с мужчиной, резвился и даже немного хулиганил. Происхождением медведя и его выгулом в общественном месте заинтересовались сотрудники полиции.

Выяснилось, что 7-месячного медвежонка на поводке выгуливал сотрудник цирка, прибывшего в Прокопьевск из Волгоградской области. Сейчас труппа выступает в одном из местных дворцов спорта. Сотрудник цирка решил выгулять медвежонка рядом с местом, где они временно разместились, и именно эта прогулка попала в объектив камеры.

- По заверениям артистов, никакой опасности для окружающих медвежонок не представляет, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - По окончании проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.