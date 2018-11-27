2018-11-27T11:11:07+03:00
Происшествия

Житель Кузбасса украл Тайсона

Найти Тайсона удалось только с помощью полиции
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: ГУ МВД России по Кемеровской областиФото: ГУ МВД России по Кемеровской области
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Жительница города Юрги некоторое время назад приобрела щенка немецкой овчарки и назвала его красивым именем Тайсон. Лопоухому щенку было всего пять месяцев, когда он лишился дома. Но не потому, что выгнали хозяева, а потому, что его украли.

Хозяйка собаки обнаружила пропажу любимца утром: пес жил на территории дачного участка. Она тут же обратилась в полицию, а вскоре был задержан и тот, кто украл Тайсона. Похитителем оказался 25-летний житель Юрги. Когда его задержали, мужчина признался, что его друг давно мечтал о собаке, вот он и выкрал щенка, чтобы порадовать друга. Как только стало известно местонахождение Тайсона, его вернули хозяйке.

Но на этом история не заканчивается. Как оказалось, предприимчивый мужчина уже был ранее судим. Да и кража щенка – не единственное его преступление, совершенное за последнее время. Так, на одной из улиц города он вырвал из рук прохожей сумку с мобильным телеонфом, а у 28-летнего местного жителя похитил планшет.

Сейчас Тайсон находится дома, а вот его похититель может лишиться своего дома на срок до семи лет: именно такое максимальное наказание положено за кражу.

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