В Белове сантехник украл из сейфа 180 000 рублей

СЕГОДНЯ 11:33 2018-11-27T11:33:42+03:00

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В Белове полицейские задержали мужчину, который похитил 180 тысяч рублей. Сигнал о краже поступил в отдел полиции «Беловский» от директора одной из страховых компаний города. Он рассказал, что ночью неизвестный проник в офис и украл деньги из сейфа. Прибывшие на место полицейские выяснили, что злоумышленник попал внутрь помещения, открыв входную дверь ключом.

-В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался 40-летний сантехник, обслуживающий здание, в котором страховая компания арендует площадь, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Оказать, что провернуть задуманное оказалось просто – у мужчины были ключи от всех кабинетов. Он воспользовался одним из них и ночью пробрался в офис, затем отогнул дверцу сейфа, похитил деньги и скрылся. Входную дверь он закрыл на ключ, чтобы не вызвать подозрений.

К тому моменту, когда у мужчины изъяли похищенное, часть суммы он успел потратить. Сейчас против него возбуждено уголовное дело.