2018-11-27T12:12:09+03:00
Происшествия

В Анжеро-Судженске отец семейства избил троих малолетних детей

Выяснилось, что это случалось не в первый раз
Ирина АВТУШКО
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Фото: архив КПФото: архив КПФото: Марина ПОЛЯКОВА
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В Анжеро-Судженске многодетный отец избил троих своих малолетних детей. Это стало известно после обращения в полицию сотрудников травмпункта. Они сообщили о том, что к ним с различными ушибами и гематомами доставлены дети в возрасте 9, 12 и 13 лет.

-Инспекторы по делам несовершеннолетних выяснили, что телесные повреждения малолетним причинил их 38-летний отец, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по кемеровской области. - Злоумышленник состоит на профилактическомучете в полиции и уже привлекался к административной и уголовной ответственности за жестокое обращение с детьми. В качестве наказания судом ему назначалисьобязательные работы.

Как выяснилось, глава семейства регулярно устраивает скандалы с матерью детей в их присутствии, а также применяет к ним физическую силу. Сотрудники ПДН проверили условия проживания несовершеннолетних и в результате изъяли их из семьи. В настоящее время решается вопрос о привлечении мужчины к уголовной ответственности.

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