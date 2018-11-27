В Кузбассе мужчина до смерти избил гостеприимного собутыльника

СЕГОДНЯ 12:40 2018-11-27T12:40:03+03:00

За это он проведет восемь лет в колонии

Изменить размер текста: A A

В Промышленновском районе произошла бытовая драма – 28-летний местный житель избил своего собутыльника за то, что тот решил позвать в гости приятеля.

Как установили следователи, в сентябре 2016 года осужденный распивал спиртное в гостях у знакомого. Во время застолья хозяин дома позвонил еще одному приятелю и позвал его в гости. Парня это обидело, так как он не рассчитывал на других собутыльников, в связи с чем он высказал претензии 53-летнему хозяину. После словесного конфликта гость несколько раз ударил хозяина дома кулаками по голове и груди, от чего тот упал и ударился грудью о табурет. После чего осужденный покинул жилище. Утром родственники обнаружили потерпевшего без признаков жизни, прибывшие медицинские работники констатировали его смерть.

- Судебно-медицинская экспертиза показала, что мужчина скончался от тупой травмы грудной клетки. Отрабатывая круг общения, следственно-оперативная группа установила подозреваемого, с которым потерпевший накануне распивал спиртное. Отрицать свою причастность к преступлению он не стал, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Кемеровской области.

За содеянное суд приговорил мужчину к восьми годам колонии строгого режима.