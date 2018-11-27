В Кузбассе появятся многопрофильные медицинские центры

СЕГОДНЯ 12:41 2018-11-27T12:41:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кузбассе планируют создать крупные многопрофильные медицинские центры, которые объединят в себе несколько медицинских учреждений. Это позволит снизить уровень смертности в регионе, считает заместитель губернатора по вопросам социального развития Елена Малышева.

- Кроме того, выстроенная по вертикальному принципу работа основных медицинских служб области (кардиологической, онкологической, а в дальнейшем пульмонологической, туберкулезной и других), позволит сконцентрировать усилия на решении стратегических задач, - отметила замгубернатора.

По ее словам, главная цель, на которую ориентируются власти, прописана в майском указе президента – это снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, уменьшение младенческой смертности, повышение качества и доступности медицинской помощи в целом.

Сейчас в Новокузнецке в процессе присоединения к Новокузнецкой городской клинической больнице № 1 находятся городские больницы №№ 22, 11 и 16. Принято решение об объединении с первой городской Новокузнецка – Новокузнецкого перинатального центра и районной больницы.