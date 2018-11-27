2018-11-27T13:08:46+03:00
Общество

В торговом центре Новокузнецка готовятся к эвакуации людей

Здесь пройдет проверка систем противопожарной защиты
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
Фото: архив КПФото: архив КПФото: Екатерина РОМАНОВА
Изменить размер текста:

В торгово-развлекательном центре «Планета» завтра, 28 ноября, пройдет плановая проверка систем противопожарной защиты. Учения продлятся с 8.30 до 17.30 часов.

Данное мероприятие проводится по инициативе государственного пожарного надзора. В рамках плановой выездной проверки будет проведено испытание работоспособности систем сотрудниками МЧС. Инспекторы по пожарному надзору ОНДПР Новокузнецка и Новокузнецкого района совместно с экспертами испытательной пожарной лаборатории запустят автоматические системы противопожарной защиты в ТРЦ «Планета» для подтверждения их работоспособности.

-Системы противопожарной защиты в «Планете» работают круглосуточно в автоматическом режиме и при запуске сценария «Пожар» отрабатывают алгоритм полностью, - пояснили в пресс-службе торгового центра. - В связи с этим посетители и арендаторы могут испытать некоторые неудобства: включатся системы оповещения и дымоудаления, будет временно приостановлена работа лифтов и эскалаторов, прервется демонстрация фильмов в кинотеатре и трансляция музыкального контента, отключится кондиционирование и технологическое оборудование арендаторов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кемерове ловкий вор подменял дорогие телефоны на муляжи
В кемеровской Лесной Поляне поселились Тимон и Пумба
В Кузбассе появятся многопрофильные медицинские центры
В Кузбассе мужчина до смерти избил гостеприимного собутыльника
В Анжеро-Судженске отец семейства избил троих малолетних детей
В Белове сантехник украл из сейфа 180 000 рублей
Житель Кузбасса украл Тайсона
В кузбасской полиции прокомментировали прогулку медвежонка по Прокопьевску
В Кемерове собаки от избытка чувств заблокировали двери двух квартир
ВТБ повысил ставки по вкладам для действующих клиентов
Мэр Кемерово Илья Середюк вручил студентам муниципальные стипендии
В Кузбассе заблокировали очередные сайты о продаже наркотиков
Плохо накормили: после жалобы новокузнечанки в городе закрыли столовую
В детской больнице Новокузнецка появилось новое офтальмологическое оборудование
Двое кузбассовцев вызваны в сборную России по хоккею с мячом
Власти Прокопьевска объяснили появление медвежонка на улицах города
В Шерегеше от ветра пострадало кафе «Небо»
Кемеровчанин без страховки гулял по крыше многоэтажки
В Кузбассе священник стал замом мэра
В Кемерове на проспекте Ленина образовалась пробка
В Кузбассе женщина за рулем легковушки сбила подростка
В Кемерове у машины скорой помощи на ходу отлетело колесо
Житель Кемерова отдал мошенникам 130 тысяч рублей
В Кузбассе в День матери родился 61 ребенок