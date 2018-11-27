В торговом центре Новокузнецка готовятся к эвакуации людей

СЕГОДНЯ 13:08 2018-11-27T13:08:46+03:00

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В торгово-развлекательном центре «Планета» завтра, 28 ноября, пройдет плановая проверка систем противопожарной защиты. Учения продлятся с 8.30 до 17.30 часов.

Данное мероприятие проводится по инициативе государственного пожарного надзора. В рамках плановой выездной проверки будет проведено испытание работоспособности систем сотрудниками МЧС. Инспекторы по пожарному надзору ОНДПР Новокузнецка и Новокузнецкого района совместно с экспертами испытательной пожарной лаборатории запустят автоматические системы противопожарной защиты в ТРЦ «Планета» для подтверждения их работоспособности.

-Системы противопожарной защиты в «Планете» работают круглосуточно в автоматическом режиме и при запуске сценария «Пожар» отрабатывают алгоритм полностью, - пояснили в пресс-службе торгового центра. - В связи с этим посетители и арендаторы могут испытать некоторые неудобства: включатся системы оповещения и дымоудаления, будет временно приостановлена работа лифтов и эскалаторов, прервется демонстрация фильмов в кинотеатре и трансляция музыкального контента, отключится кондиционирование и технологическое оборудование арендаторов.