2018-11-27T14:16:59+03:00
Происшествия

В Кемерове ловкий вор подменял дорогие телефоны на муляжи

Трюк ему удалось провернуть трижды
Ирина АВТУШКО
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В Кемерове местный житель похищал мобильные телефоны, меняя их на искусно сделанные муляжи.

Последней добычей злоумышленника стал гаджет стоимостью 50 тысяч рублей. О его пропаже в отдел полиции сообщила работница салона сотовой связи. Как выяснили стражи порядка, неизвестный пришел в торговую точку и попросил показать ему один из телефонов с витрины. Изучив товар, мужчина сообщил, что хочет обсудить покупку с супругой, и покинул помещение. Позже продавец обнаружила, что дорогостоящий мобильник похищен, а вместо него на прилавке остался муляж.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 45-летний кемеровчанин. Подменить настоящий гаджет на подделку ему удалось трижды в разных торговых точках. Похищенные телефоны он продал.

- Кроме того, установлена его причастность к пяти кражам имущества из офисных помещений. Общая сумма причиненного ущерба составила около 250 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Сейчас в отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела за кражу и мошенничество, на время следствия он заключен под стражу.

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