Кузбассовцам мошенники звонят с номера 8-800-511-9741

СЕГОДНЯ 14:53 2018-11-27T14:53:07+03:00

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Еще несколько кузбассовцев стали жертвами телефонных мошенников, которые обманным путем похищают деньги с пластиковых карт.

Мошенники продолжают атаку на кузбассовцев. Накануне еще две женщины – жительницы Прокопьевска и Новокузнецка – лишились своих сбережений. Обе женщины обратились в полицию и рассказали, что им позвонили неизвестный человек с номера -800-511-9741. Незнакомец представился сотрудником службы безопасности банка и заявил, что была зафиксирована попытка снятия денежных средств с их счетов. Потом аферисты убедили женщин назвать реквизиты карт и коды, которые те получат в смс-сообщениях. После того, как инструкции были выполнены, со счетов были сняты деньги – более 80 тысяч рублей.

- Только за несколько дней ноября на территории региона зарегистрировано 13 преступлений, совершенных по аналогичной схеме, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. – В общей сложности сумма причиненного кузбассовцам ущерба составила 550 тысяч рублей.

Кузбасские полицейские призывают граждан быть бдительными! Следует помнить, что сообщения о якобы взломанной банковской карте являются одной из стандартных уловок мошенников. Доверчиво переданные мошенникам реквизиты платежного средства и пароли позволят подключиться к вашему «мобильному банку» и управлять всеми счетами.