Виновного в гибели шести человек водителя осудили в Кузбассе

СЕГОДНЯ 15:46 2018-11-27T16:10:34+03:00

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В Кемеровской области вынесен приговор по уголовному делу о ДТП, в результате которого погибли шесть человек. Ближайшие пять лет водитель проведет в колонии-поселении.

Смертельное ДТП, в котором в феврале 2018 года погибли шесть человек, а еще пятеро получили травмы, случилось из-за нарушения водителем автобуса Правил дорожного движения. Он превысил скорость, а позже на одном из поворотов не справился с управлением. В результате задняя часть автобуса выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем – к такому выводу пришло следствие после проведения экспертиз и опроса многочисленных свидетелей.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области

Напомним, ДТП случилось на территории Чебулинского района. Пассажирский автобус Higer вез туристов из Красноярского края в Шерегеш. Однако на одном из поворотов автобус занесло, его задняя часть оказалась на встречной полосе, по которой двигался грузовой автомобиль Volvo из Самарской области. От удара оба транспортных средства отбросило на противоположные стороны. В ДТП погибли шесть человек – пять пассажиров автобуса и водитель фуры, а еще 14 человек были доставлены в больницу. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, в момент ДТП в автобусе находилось 50 пассажиров и двое водителей.