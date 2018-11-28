Новокузнечанин устроил поножовщину из-за обидных слов коллеги

СЕГОДНЯ 03:28 2018-11-28T03:28:03+03:00

Неприятные для него слова были произнесены во время застолья

Изменить размер текста: A A

Двое коллег из Новокузнецка устроили застолье, которое завершилось ссорой. В результате один из них оказался на больничной койке.

Бойцы Росгвардии, получившие сигнал тревоги и прибывшие в один из многоквартирных домов по улице Братьев Сизых, обнаружили на лестничной клетке между седьмым и восьмым этажами мужчину. Тот был ранен ножом и явно нуждался в помощи врачей. Гвардейцы вызвали скорую помощь, а заодно узнали, как новокузнечанин получил ранение. Как оказалось, мужчина выпивал вместе со своим коллегой – к слову, ранее судимым – и в какой-то момент произнес слова, которые хозяин квартиры посчитал обидными. Тогда негостеприимный 39-летний горожанин ударил гостя ножом в грудь, и тот поспешил покинуть квартиру и обратиться за помощью в полицию.

Буйного мужчину доставили в отдел полиции, а его пострадавшего гостя – в одну из больниц города, где ему оказали квалифицированную помощь.