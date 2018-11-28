Новокузнецкий перинатальный центр будет реорганизован

СЕГОДНЯ 03:53 2018-11-28T03:53:12+03:00

Сейчас центр находится на грани банкротства

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Накануне заместитель губернатора по вопросам социального развития Елена Малышева рассказала о том, что ждет Новокузнецкий перинатальный центр.

Сейчас известный в Новокузнецке перинатальный центр находится на грани банкротства: кредиторская задолженность достигает порядка 120 миллионов рублей. По мнению чиновников, из-за накопившихся проблем специалисты центра уходят в другие медицинские учреждения, а детский стационар (детская больница №7) наполовину пустует. Кроме того, отмечается нецелевое использование средств ОМС и необоснованная хозрасчетная деятельность.

Новокузнецкий перинатальный центр, в состав которого входят акушерско-гинекологическая служба, городская клиническая больница и поликлиническая служба, а также раздаточный пункт и Центр здоровья для детей, станут частью Новокузнецкой клинической больницы №1.

- Присоединение перинатального центра позволит планомерно двигаться к созданию многопрофильного учреждения, улучшению качества и доступности медицинской помощи и ликвидации финансовой несостоятельности, - сообщает пресс-служба АКО.