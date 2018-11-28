2018-11-28T03:53:12+03:00
Общество

Новокузнецкий перинатальный центр будет реорганизован

Сейчас центр находится на грани банкротства
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Накануне заместитель губернатора по вопросам социального развития Елена Малышева рассказала о том, что ждет Новокузнецкий перинатальный центр.

Сейчас известный в Новокузнецке перинатальный центр находится на грани банкротства: кредиторская задолженность достигает порядка 120 миллионов рублей. По мнению чиновников, из-за накопившихся проблем специалисты центра уходят в другие медицинские учреждения, а детский стационар (детская больница №7) наполовину пустует. Кроме того, отмечается нецелевое использование средств ОМС и необоснованная хозрасчетная деятельность.

Новокузнецкий перинатальный центр, в состав которого входят акушерско-гинекологическая служба, городская клиническая больница и поликлиническая служба, а также раздаточный пункт и Центр здоровья для детей, станут частью Новокузнецкой клинической больницы №1.

- Присоединение перинатального центра позволит планомерно двигаться к созданию многопрофильного учреждения, улучшению качества и доступности медицинской помощи и ликвидации финансовой несостоятельности, - сообщает пресс-служба АКО.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Новокузнечанам покажут кино с тифлокомментариями и субтитрами
Попросил прикурить: Кузбасского подростка избили и ограбили двое собутыльников
«Шерегеш-экспресс» может изменить расписание
Чистотой кузбасского воздуха займутся корейские специалисты
Новокузнечанин устроил поножовщину из-за обидных слов коллеги
«Сексуальный лосось» довел владельцев службы доставки суши из Кемерова до штрафа
В Ленинске-Кузнецком в ДТП погибла беременная женщина
Виновного в гибели шести человек водителя осудили в Кузбассе
Кузбассовцам мошенники звонят с номера 8-800-511-9741
В Кемерове ловкий вор подменял дорогие телефоны на муляжи
В кемеровской Лесной Поляне поселились Тимон и Пумба
В торговом центре Новокузнецка готовятся к эвакуации людей
В Кузбассе появятся многопрофильные медицинские центры
В Кузбассе мужчина до смерти избил гостеприимного собутыльника