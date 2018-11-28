Чистотой кузбасского воздуха займутся корейские специалисты

СЕГОДНЯ 04:11 2018-11-28T04:11:27+03:00

Уже в декабре 2018 года стартует российско-корейский экологический проект

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В декабре 2018 года Государственная «Корейская Экологическая Корпорация» планирует начать разработку предварительного технико-экономического обоснования за собственные средства.

Предполагается, что корпорация вложит в проект не менее 50 тысяч долларов США – об этом сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области. В общей же сложности объем финансирования составит 1,5-2 миллиона долларов. К слову, вопрос экологии является одним из самых важных в Стратегии развития Кузбасса до 2035 года.

- В ближайшее время важно снизить уровень загрязнения атмосферного воздуха в регионе. И участие иностранных специалистов даст дополнительные возможности для успешного достижения общей цели, - отметил начальник департамента природных ресурсов и экологии Сергей Высоцкий.

Напомним, экологический проект родился во время визита корейской делегации в Кузбасс в начале августа 2018 года. Тогда корейские эксперты в течение недели посещали кузбасские предприятия, в том числе АО «ЕВРАЗ ЗСМК», АО «Кузнецкие ферросплавы» и ведущие угольные компании региона. Предполагается, что корейские предприниматели проведут несколько семинаров, разработают технико-экономическое обоснование, установят системы мониторинга качества воздуха и системы контроля выбросов.