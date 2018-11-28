2018-11-28T04:29:20+03:00
Общество

«Шерегеш-экспресс» может изменить расписание

Расписание может быть скорректировано по желанию пассажиров.
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: пресс-служба АКОФото: пресс-служба АКО
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Электропоезд, следующий из Новокузнецка в Чугунаш и больше известный как «Шерегеш-экспресс» может изменить расписание на более удобное для пассажиров.

Сейчас проходит опрос пассажиров, которые пользуются услугами нового электропоезда. Им предлагают ответить на несколько вопросов – о времени отправления, днях курсирования и количестве рейсов на том маршруте. Опрос будет проводиться в течение двух недель, а все ответы и предложения будут проанализированы.

- Нам важно учесть мнение всех отдыхающих в Шерегеше, и тех, кто уже пользуется, и тех, кто только планирует проехать на «Шерегеш-экспрессе», – отметил генеральный директор компании «Кузбасс-пригород» Павел Кутловский.

Напомним, электропоезд «Шерегеш-экспресс» был запущен 17 ноября 2018 года. Он отправляется в 06:28 по выходным и праздничным дням из Новокузнецка и в 19:00 со станции Чугунаш. Стоимость билетов варьируется от 75 до 300 рублей в зависимости от вида билета и класса вагона, а время в пути составляет четыре часа и четыре минуты.

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