2018-11-28T05:30:15+03:00
Происшествия

Попросил прикурить: Кузбасского подростка избили и ограбили двое собутыльников

Мужчинам не хватило денег на спиртное
Екатерина БОРМОТОВА
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В Кузбассе подросток попросил прикурить у двух собутыльников и пожалел об этомВ Кузбассе подросток попросил прикурить у двух собутыльников и пожалел об этомФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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В Кузбассе двое мужчин избили и ограбили подростка, который подошел к ним с просьбой прикурить. Им не хватало денег на спиртное.

Инцидент произошел в июле в городе Междуреченске. Двое мужчин, 30-летний местный житель и 20-летний житель Новосибирской области, на улице распивали спиртное. К ним подошел подросток с просьбой прикурить. В разговоре подросток показал мужчинам игровую приставку, и те решили забрать у него устройство. Однако юноша отказался добровольно отдать «игрушку», после чего один из мужчин ударил его кулаком по лицу, а второй обхватил руками за шею. Так рюкзак с заветным устройством оказался у злоумышленников, сообщили в СУ СК по Кемеровской области.

В ведомстве отметили, что игровая приставка принадлежала другу потерпевшего. И о случившемся мальчик рассказал лишь, когда настало время возвращать чужую вещь. Родители мальчика обратились в полицию. в ходе розыска личности подозреваемых были установлены. Мужчин задержали – они полностью признали свою вину, пояснив, что им не хватало денег на спиртное, поэтому они решили ограбить подростка и сдать приставку в ломбард. Уголовное дело передано в суд.

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