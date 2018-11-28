Попросил прикурить: Кузбасского подростка избили и ограбили двое собутыльников
В Кузбассе двое мужчин избили и ограбили подростка, который подошел к ним с просьбой прикурить. Им не хватало денег на спиртное.
Инцидент произошел в июле в городе Междуреченске. Двое мужчин, 30-летний местный житель и 20-летний житель Новосибирской области, на улице распивали спиртное. К ним подошел подросток с просьбой прикурить. В разговоре подросток показал мужчинам игровую приставку, и те решили забрать у него устройство. Однако юноша отказался добровольно отдать «игрушку», после чего один из мужчин ударил его кулаком по лицу, а второй обхватил руками за шею. Так рюкзак с заветным устройством оказался у злоумышленников, сообщили в СУ СК по Кемеровской области.
В ведомстве отметили, что игровая приставка принадлежала другу потерпевшего. И о случившемся мальчик рассказал лишь, когда настало время возвращать чужую вещь. Родители мальчика обратились в полицию. в ходе розыска личности подозреваемых были установлены. Мужчин задержали – они полностью признали свою вину, пояснив, что им не хватало денег на спиртное, поэтому они решили ограбить подростка и сдать приставку в ломбард. Уголовное дело передано в суд.