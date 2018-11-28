Новокузнечанам покажут кино с тифлокомментариями и субтитрами

СЕГОДНЯ 05:27 2018-11-28T05:27:05+03:00

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В понедельник, 3 декабря, в Новокузнецке пройдет благотворительный показ фильма «Экипаж». Примечательно, что киносеанс будет благотворительным и ориентированным на слабовидящих и слабослышащих людей.

Социальный проект «Кино без барьеров» включает в себя кинопоказ фильма «Экипаж». Специально для слабослышащих и слабовидящих людей фильм будет сопровождаться тифлокомментариями и субтитрами. Побывать на бесплатном киносеансе смогут все желающие – для этого достаточно будет прийти 3 декабряк 12:00 в кинотеатр «Кино им. Кино», который находится в ТРЦ «Континент» на улице Тольятти, 46а. Вход для всех желающих бесплатный.

- Проект реализуется Кузбасским порталом для людей с ограниченными возможностями и членов их семей «Лабиринт 42» в рамках гранта «Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц», предоставленного Федеральным агентством по делам молодежи, - сообщает пресс-служба администрации города Новокузнецка.