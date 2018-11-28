2018-11-28T06:03:06+03:00
Происшествия

На кузбасской трассе лоб в лоб столкнулись две легковушки

Очевидцы аварии сообщили о пострадавших
Екатерина БОРМОТОВА
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Фото: "Регион-42 Кемерово" / "ВКонтакте"Фото: "Регион-42 Кемерово" / "ВКонтакте"
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На автодороге Анжеро-СудженскКемерово лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля. Очевидцы аварии сообщили о пострадавших.

Дорожный инцидент произошел в темное время суток примерно на 20-м километре трассы, сообщили в социальных сетях. На фотографиях видно, что оба транспортных средства получили повреждения. Также очевидцы сообщили, что в аварии есть пострадавшие.

«Трасса Анжеро-Судженск – Кемерово, 20-й километр. Жесткая авария лоб в лоб. Есть пострадавшие», - сообщил автор фотографий.

Другой пользователь уточнил, что водители транспортных средств отделались незначительными травмами.

«Пострадали они несильно, госпитализировать не пришлось», - написал пользователь Николай Захаров.

Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД и полиции. Водителей просят учитывать погодные условия и выбирать безопасный скоростной режим.

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