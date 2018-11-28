Кемеровских автомобилистов просят не мешать уборке снега

СЕГОДНЯ 06:22 2018-11-28T06:22:35+03:00

Автомобилистов просят не ставить машины там, где есть информационные щиты о планируемой уборке дороги от снега Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

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Кемеровских автомобилистов просят не мешать коммунальщикам убирать улично-дорожную сеть от снега. Неправильно припаркованные автомобили будут отправлены на штрафстоянку.

В связи с морозами, которые ожидаются в Кузбассе в конце недели, коммунальщики планируют максимально очистить от снега проезжую часть и тротуары городских улиц. Городская ГИБДД просит кемеровских автомобилистов не препятствовать работе коммунальных служб и следовать дорожным знакам, запрещающим парковку транспортных средств. Нарушение чревато последствиями – авто могут эвакуировать на специальную охраняемую стоянку. В этом случае владельцу придется заплатить не только штраф, но и хранение авто на спецстоянке.

- Отдельно обращаюсь к автомобилистам, которые на зиму «консервируют» свои транспортные средства на обочинах или во дворах жилых домов – вы максимально усложняете и без того непростую задачу по уборке снега. Подумайте о безопасности дорожного движения, о том, как выглядят улицы нашего с вами города с такими «подснежниками». Призываю проявить участие! – обратился заместитель начальника ОГИБДД города Кемерово Сергей Белов.