В Кузбассе за неделю возросло число заболевших ОРВИ

СЕГОДНЯ 06:54 2018-11-28T06:54:16+03:00

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В Кемеровской области за неделю возросло количество заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями. Рост заболеваемости ОРВИ составил почти семь процентов.

Так, за последнюю неделю в регионе зафиксирован 15 541 случай ОРВИ, что на 997 случаев (6,8 процента) больше, чем за предыдущий период. При этом заболеваемость ОРВИ в Кузбассе сохраняется на неэпидемическом уровне.

– По данным лабораторного мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов этиология ОРВИ обусловлена вирусами негриппозной этиологии – вирусы парагриппа, аденовирусы, риновирусы, бокавирусы с доминированием аденовирусов, – сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Специалисты напоминают о профилактике ОРВИ и гриппа. Чтобы не заболеть, следует чаще бывать на свежем воздухе, заниматься физкультурой, закаливанием, включить в рацион фрукты и овощи, соблюдать личную гигиену. Также стоит отказаться от посещения массовых мероприятий, которые проводятся в закрытых помещениях.

В ведомстве отметили, что прививочная компания против гриппа в регионе практически завершена. На 26 ноября привито 1,2 миллиона жителей Кемеровской области – это 46,3 процента от численности населения.