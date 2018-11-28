В Новокузнецке полицейские предотвратили пожар и спасли жильцов

СЕГОДНЯ 07:33 2018-11-28T07:33:30+03:00

Хозяева дома даже не подозревали, что горит чердак

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В Новокузнецке двое инспекторов ГИБДД предотвратили распространение огня в жилом доме и спасли жильцов. Хозяева дома даже не подозревали, что их чердак объят пламенем.

Патрулируя улицы Куйбышевского района, экипаж №823 заметил, что из-под крыши одного из частных домов валит дым. Лейтенант Константин Полянский и старший лейтенант Андрей Черепанов вызвали пожарных и бросились в дом. На первом этаже находились муж и жена – мужчина спал, а его супруга занималась домашними делами. Хозяева даже не подозревали, что на чердаке начался пожар.

Как оказалось, на чердаке загорелся старый телевизор, после чего огонь перекинулся на вещи, которые лежали рядом. Сотрудники потушили пламя подручными средствами.