2018-11-28T07:33:30+03:00
Общество

В Новокузнецке полицейские предотвратили пожар и спасли жильцов

Хозяева дома даже не подозревали, что горит чердак
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
Фото: Отделение пропаганды ГИБДД НовокузнецкаФото: Отделение пропаганды ГИБДД Новокузнецка
Изменить размер текста:

В Новокузнецке двое инспекторов ГИБДД предотвратили распространение огня в жилом доме и спасли жильцов. Хозяева дома даже не подозревали, что их чердак объят пламенем.

Патрулируя улицы Куйбышевского района, экипаж №823 заметил, что из-под крыши одного из частных домов валит дым. Лейтенант Константин Полянский и старший лейтенант Андрей Черепанов вызвали пожарных и бросились в дом. На первом этаже находились муж и жена – мужчина спал, а его супруга занималась домашними делами. Хозяева даже не подозревали, что на чердаке начался пожар.

Как оказалось, на чердаке загорелся старый телевизор, после чего огонь перекинулся на вещи, которые лежали рядом. Сотрудники потушили пламя подручными средствами.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Не допустил вбросов»: Сергей Цивилев похвалил мэра Новокузнецка
В Кузбассе за неделю возросло число заболевших ОРВИ
Кемеровских автомобилистов просят не мешать уборке снега
На кузбасской трассе лоб в лоб столкнулись две легковушки
Новокузнечанам покажут кино с тифлокомментариями и субтитрами
Попросил прикурить: Кузбасского подростка избили и ограбили двое собутыльников
«Шерегеш-экспресс» может изменить расписание
Чистотой кузбасского воздуха займутся корейские специалисты
Новокузнецкий перинатальный центр будет реорганизован
Новокузнечанин устроил поножовщину из-за обидных слов коллеги
«Сексуальный лосось» довел владельцев службы доставки суши из Кемерова до штрафа
В Ленинске-Кузнецком в ДТП погибла беременная женщина
Виновного в гибели шести человек водителя осудили в Кузбассе
Кузбассовцам мошенники звонят с номера 8-800-511-9741
В Кемерове ловкий вор подменял дорогие телефоны на муляжи
В кемеровской Лесной Поляне поселились Тимон и Пумба
В торговом центре Новокузнецка готовятся к эвакуации людей
В Кузбассе появятся многопрофильные медицинские центры
В Кузбассе мужчина до смерти избил гостеприимного собутыльника