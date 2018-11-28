2018-11-28T07:54:43+03:00
Общество

«Не допустил вбросов»: Сергей Цивилев похвалил мэра Новокузнецка

Губернатор отметил, что Кузнецов грамотно сработал во время пожара в ТЦ «Заря»
Екатерина БОРМОТОВА
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Фото: "ВКонтакте"Фото: "ВКонтакте"
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Сергей Цивилев похвалил мэра Новокузнецка за грамотные действия во время пожара в торговом центре «Заря». По мнению губернатора, Кузнецов «не допустил вбросов».

Во вторник в Ленинске-Кузнецком проверили готовность экстренных служб к чрезвычайным ситуациям. Первый заместитель губернатора Вячеслав Телегин осмотрел технику и обсудил со специалистами меры для обеспечения безопасности кузбассовцев.

Об этом рассказал губернатор Сергей Цивилев на своей странице в социальной сети. Он отметил, что необходимо работать на предупреждение трагедий. И работа эта уже ведется: в домах жителей региона устанавливаются пожарные извещатели, идет разъяснительная работа с населением, подготовка людей по программе «Готов к спасению жизни».

«Проблем здесь немало, но ситуация исправляется. Пример тому недавний пожар в торговом центре Новокузнецка, где все оперативные службы сработали слажено. Всех людей вывели. А грамотные действия Сергея Кузнецова помогли избежать вбросов ложной информации о происшествии», - написал Цивилев.

Напомним, пожар в торговом центре «Заря» произошел вечером 21 ноября. 90 пожарных тушили огонь почти два часа.

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